Klemens Hallmann: Gläubiger stimmen Sanierungsplan zu

Bei der Tagsatzung vor dem Handelsgericht Wien am 28.10 haben die Gläubiger dem im August 2025 von Klemens Hallmann eingebrachten Sanierungsplan mit Eigenverwaltung zugestimmt. Damit ist ein wesentlicher Grundstein für die geordnete Stabilisierung und Umsetzung des Sanierungsvorhabens sowie die Erfüllung der angebotenen Gläubigerquote gelegt.

.

Das Verfahren betrifft Herrn Hallmann als eingetragenen Unternehmer – nicht die Hallmann Holding – und wird weiterhin unter Eigenverwaltung geführt. Die Zustimmung der Gläubiger bestätigt den eingeschlagenen Weg einer transparenten und verantwortungsvollen Sanierung.



„Ich danke den Gläubigern für ihr Vertrauen und ihre Zustimmung. Dieses Ergebnis ist ein wichtiger Schritt, um meine Verpflichtungen verantwortungsvoll zu erfüllen und die Sanierung nachhaltig umzusetzen. Ich werde weiterhin mit voller Transparenz, Verlässlichkeit und Konsequenz an der Umsetzung des zugestimmten Sanierungsplans arbeiten,“ erklärt Klemens Hallmann.