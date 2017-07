Kleine Richtkranzfeier am BER – ohne Polit-Prominenz

Es bedarf keiner besonderen Fantasie, um die Gründe dafür auszumachen, warum bei diesem Richtfest am BER die politische Prominenz durch Abwesenheit glänzte – und dass, obwohl der Kranz pikanterweise auf den (vorläufigen) Regierungsterminal gehieft wurde: Den großzügigen Blick auf die Endlos-Baustelle rundherum schenkten sich Kanzlerin und Minister-Kollegen.

Immerhin: Am Chaos-Airport steht ein Rohbau, der im nächsten Sommer als Interims-Regierungsterminal tatsächlich fertig sein soll. Knapp 80 Millionen Euro kosten Gebäude und ausgebautes Rollfeld für Regierungsmaschinen sowie VIP-Bereiche für das Auswärtige Amt und Areale für Dolmetscherkabinen und Konferenzräumlichkeiten. Für die verdreifachten Kosten, muss das Provisorium allerdings auch weitaus länger halten, als ursprünglich geplant. Das „richtige“ „Staats-Terminal“ (mit 200 Millionen Euro veranschlagt) soll nämlich auf dem Fleck installiert werden, an dem aktuell noch der Schönefelder Terminal SXF steht – und an dem auf unabsehbare Zeit normale Fluggäste abgefertigt werden müssen. Auch nach der irgendwann erfolgenden Eröffnung des BER. Unfreiwillig komisch klangen da die Richtkranz-Worte des Aufsichtsratschefs der Flughafengesellschaft Rainer Bretschneider: „Wir haben das nicht gebaut, um es in fünf Jahren abzureißen.“