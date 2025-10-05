Kleine & Partner mietet 1.800 m² im Greengate

Die Steuerberatungskanzlei Kleine & Partner Partnergesellschaft mbB mietet rund 1.800 m² Büroflächen im Greengate und verlagert damit den Standort vom Bonner Zentrum nach Bonn-Gronau. Ein Bezug der neuen Mietflächen vis-à-vis des Posttowers ist zum Jahreswechsel geplant.

.

Hauptkriterien der Suche waren neben einer Veränderung des Standortes auch die optimale Umsetzung des Wachstums sowie die Anmietung von modernen und attraktiven Büroflächen. Das Greengate bietet eine hochmoderne und nachhaltige Gebäudeausstattung im für Büronutzer beliebtesten Teilmarkt Bonns. Derzeit stehen noch weitere Mietflächen zur Anmietung zur Verfügung. Der Mietvertrag mit Kleine & Partner wurde langfristig geschlossen. Die Mieterseite wurde von Larbig & Mortag Immobilien beraten und betreut. Eigentümer des Objekts ist die MAG-Grundbesitz aus Bonn.