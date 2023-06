Kleespies plant 120 neue Wohnungen in Hanau

Rund 120 neue Wohnungen und Reihenhäuser sollen im Hanauer Stadtteil Steinheim auf einem früheren Gewerbegrundstück an der Pfaffenbrunnen- und Karlstraße entstehen. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens laden das Stadtplanungsamt und der Vorhabenträger, die Firma Kleespies, am 22. Juni zu einer Informationsveranstaltung in der Kulturhalle Steinheim ein.

Die Planungen sehen derzeit vor, dass auf dem rund 1,1 Hektar großen Eckgrundstück an der Pfaffenbrunnenstraße rund 120 Wohneinheiten entstehen, die sich auf acht Mehrfamilienhäuser und neun Reihenhäuser verteilen. Angrenzend an die Bebauung der Doornerstraße und Pfarrer-Sturmfels-Straße sind Doppel- und Reihenhäuser sowie ein Mehrfamilienhaus mit zwei Vollgeschossen und ein Staffelgeschoss geplant. Entlang der Karlstraße und Pfaffenbrunnenstraße greifen nach der aktuellen Planung höhere Baukörper mit vier und fünf Vollgeschossen die Gebäudehöhen der bereits bestehenden Bauten auf.



Ausreichend Parkraum soll in einer Tiefgarage entstehen, die von der Pfaffenbrunnenstraße aus angefahren werden soll. Im Inneren des Quartiers wird es nur im nördlichen Bereich einige wenige oberirdische Pkw-Stellplätze geben. Zukünftig soll es für Fußgänger möglich sein, das Quartier von der Doorner Straße zur Pfaffenbrunnenstraße zu durchqueren. Eine Grünfläche im Zentrum des Wohnquartiers öffnet sich optisch zum Südwesten hin und bietet eine attraktive Freiraumqualität. Auf Freiflächen und entlang von Wegen soll ausreichend Platz für Baumpflanzungen geschaffen werden, die sich positiv auf das Mikroklima auswirken.