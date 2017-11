Klaus Gehlenborg wechselt als Transaction Manager zu Internos

Klaus Gehlenborg

Internos Global Investors hat sein Team in Deutschland mit Klaus Gehlenborg (29) als Transaction Manager verstärkt. Zu seinen Aufgaben gehört die Akquisition von Gewerbeimmobilien in Deutschland für verschiedene Mandate. Er berichtet an Ole Sichter, Head of Transactions Germany, der mit seinem Team in den vergangenen drei Jahren Transaktionen mit einem Volumen von mehr als 300 Mio. Euro umgesetzt hat.

Klaus Gehlenborg wechselt von Schroder Real Estate, wo er zuletzt als Product Manager tätig war. Er ist erfolgreicher Absolvent der International School of Management, Frankfurt, sowie der ESB Business School, Reutlingen.