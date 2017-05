Klaus Dammann verstärkt Intaurus-Team

Klaus Dammann

Projektentwickler Intaurus verstärkt sich mit Klaus Dammann. Der Architekt ist seit Kurzem im Bereich Projektentwicklung mit dem Schwerpunkt Architektur tätig. Zu seinen Aufgaben gehören u.a. die Planung und Umsetzung von Großprojekten sowie der Umbau von Bestandsobjekten. Der 44-Jährige arbeitete zuvor für das Ingenieurbüro SBP in München. Dort war er mit der Bau- und Projektleitung von Bestandsgebäuden betraut.

Fast parallel hat der Projektentwickler ein neues Projekt in Ismaning erworben. Das neue Projekt im Gewerbegebiet an der Oskar-Messter-Straße besteht aus zwei Gebäuden mit einer Bruttogrundfläche von über 6.000 m², die vollständig saniert werden sollen. Die Gebäude sind derzeit teilvermietet. Unter anderem gehören Unternehmen aus dem Maschinenbau, der Druckbranche, der Medientechnik, der Bau- sowie IT-Branche und aus dem Handwerk zu den Mietern. „Wir werden die Gebäude, die aus den 1980er Jahren stammen, Stück für Stück grundsanieren. Dazu stehen unter anderem eine zeitgemäße Ausstattung und neue Haustechnik, wie beispielsweise eine LED-Beleuchtung als Maßnahmen auf dem Prüfstand“, erklärt Hans-Wolfgang Niedermair, Geschäftsführer der Intaurus.





Im Moment wird der Bestand des neu erworbenen Objekte erfaßt, Pläne und Bausubstanz abgeglichen.



„Mit dieser Basis können wir dann die innere und äußere Sanierung starten. Außen steht eine energetische Sanierung an. Es werden verschiedene Dämmungsmaßnahmen untersucht, Gebäudeparameter wie Dach, Fenster und Fassaden werden durchgecheckt, ebenso wird auch die Heizungstechnik unter die Lupe genommen“, erläutert Guido Breuer, Leiter Projektentwicklung bei Intaurus. „Die Besonderheit der beiden Gebäude ist eine Verbindung aus Produktions-, Lager- und Büroflächen. Mit ihrer Lage, Anschluss an die A9 und die S-Bahn, werden wir noch weitere attraktive Unternehmen als Mieter gewinnen können“, gibt sich Hans-Wolfgang Niedermair zuversichtlich.