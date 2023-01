Klang Games beziehen „Adil & Berta“ der GSG Berlin

Klang Games zieht innerhalb von Kreuzberg - von der Oranienstraße in die Adalbertstraße - um, und wird ab 1. Juni 2023 Mieter im GSG Neubauprojekt „Adil & Berta“. Mit der Anmietung von insgesamt rund 1.700 m² bezieht das Spieleentwicklungsstudio die komplette verfügbare Mietfläche in einem der beiden Bürogebäude.

.

„Wir sind Kreuzbergerinnen und Kreuzberger seit unserer Gründung und sind aus unseren bisherigen Büroräumen in der Oranienstraße herausgewachsen. Es ist toll, dass wir in direkter Nachbarschaft ein so kollaboratives und kreatives neues Zuhause gefunden haben. Mit perspektivisch 160 Klangerinnen und Klanger aus derzeit bereits über 24 Ländern fühlen wir uns in diesem diversen, kulturellen und dynamischen Kiez pudelwohl”, sagt Isabelle Henriques, Co-CEO & COO von Klang Games.



„Mit Adil & Berta ergänzen wir unsere historischen GSG-Höfe in der Adalbertstraße um großartige Büroflächen. Vor Fertigstellung konnten wir eines der Gebäude bereits voll an ein Unternehmen der Berliner Kreativszene vermieten. Das bestätigt unseren Ansatz als Projektenwickler, Lücken zu schließen und die Gewerbehöfe nach Möglichkeit zu verdichten. Qualität setzt sich auch in schwierigen Marktphasen durch“, sagt Wolfgang Falk, Leiter Projektentwicklung der GSG Berlin.



„Die Interessen und Wünsche von Mieter und Vermieter in Einklang zu bringen ist nicht immer einfach. Unser Vermietungsteam hat konstruktiv mit dem neuen Mieter zusammengearbeitet, um die optimalen Flächen schlüsselfertig bereit zu stellen. Das freut mich sehr“, ergänzt Oliver Schlink, Geschäftsführer der GSG Berlin.



Die fünfstöckigen Neubauten Adil & Berta verfügen über 2.514 m² Bruttogeschossfläche in zwei separaten Gebäuden und werden im Frühjahr 2023 fertiggestellt. Adil & Berta befinden sich in der Adalbertstraße 5 und 8 in Berlin-Kreuzberg, nahe dem Kottbusser Tor. Für beide Einheiten wird das Nachhaltigkeitszertifikat BREEAM mit „Exzellent“ angestrebt.