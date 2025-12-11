KKR ernennt Rolf Buch zum Executive Advisor

KKR hat Rolf Buch als Executive Advisor an Bord geholt. Der Vonovia-CEO wird die Investmentteams und Portfoliounternehmen von KKR dabei unterstützen, neue Investitionsmöglichkeiten in den Bereichen Private Equity, Infrastruktur und Immobilien zu identifizieren und lokale Partnerschaften zu stärken.

.

Rolf Buch ist seit 2013 Vorstandsvorsitzender der Vonovia SE und wird diese Position noch bis zum Ende des Jahres bekleiden. Zuvor hatte er Führungspositionen bei Bertelsmann und als Vorstandsvorsitzender der Arvato AG inne. Bei Vonovia leitete er 2013 den Börsengang des Unternehmens, woraufhin das Unternehmen später in den DAX 30 (heute DAX 40) aufgenommen wurde. Unter seiner Führung stieg der Umsatz des Wohnungskonzerns deutlich an, und das Unternehmen stärkte seine Marktposition durch eine Reihe strategischer Akquisitionen. Darüber hinaus hat Buch außerdem führende Positionen in verschiedenen Immobilienverbänden inne.



„Wir freuen uns, Rolf Buch als Executive Advisor bei KKR begrüßen zu dürfen“, sagte Christian Ollig, Partner und Leiter der DACH-Region bei KKR. „Er ist ein sehr erfahrener Manager mit fundierten Kenntnissen in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen und Immobilien. Seine strategische Perspektive und sein Netzwerk werden uns dabei helfen, unsere Präsenz in der Region weiter auszubauen. Seine Erfahrung in der Expansion und Entwicklung von Geschäftsmodellen wird auch für die Portfoliounternehmen von KKR in allen unseren Strategien von unschätzbarem Wert sein.“



„KKR ist ein starker Partner für Unternehmen, die in einem dynamischen Marktumfeld wachsen und sich weiterentwickeln wollen. Ich freue mich darauf, meine Führungserfahrung einzubringen und gemeinsam mit KKR neue Chancen im Rahmen der Investitionsstrategien von KKR zu identifizieren und zu realisieren. In Deutschland und Europa gibt es bedeutende Chancen, und ich bin zuversichtlich, dass wir diese erfolgreich nutzen werden“, ergänzt Rolf Buch.



Die Ernennung unterstreicht die strategische Ausrichtung von KKR auf die DACH-Region und stärkt das Engagement des Unternehmens für Partnerschaften mit lokalen Führungskräften in der Region.

