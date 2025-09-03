KKR erhöht Beteiligung an Mirastar

KKR erhöht nach fünfjähriger strategischer Partnerschaft seine Beteiligung an Mirastar. Damit wird das weitere Wachstum der paneuropäischen Industrie- und Logistikplattform unterstützt. Anthony Butler zieht sich als CIO aus dem Tagesgeschäft zurück, bleibt dem Unternehmen jedoch als Non-Executive Director erhalten, während CEO Ekaterina Avdonina weiterhin die Leitung übernimmt.

Seit der Gründung haben Mirastar und KKR gemeinsam mehr als 70 Immobilien sowie Vermögenswerte und Entwicklungen im Wert von rund 3 Mrd. Euro in sechs Ländern erworben. In 2024 feierte die Plattform durch den Ankauf des Fiege Mega Centers in Burgwedel auch ihr Debüt in Deutschland [wir berichteten] Die erhöhte Beteiligung von KKR folgt auf den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung im Jahr 2020 und soll das weitere Wachstum von Mirastar als KKR-Plattform für den Erwerb und das Management von Logistikimmobilien in Europa unterstützen.



„Industrie und Logistik sind seit jeher eines unserer wichtigsten Themen im europäischen Immobilienbereich, und dank unserer strategischen Partnerschaft mit Mirastar konnten wir ein außergewöhnliches Portfolio erwerben, das unseren Kunden weiterhin starke Ergebnisse liefert. Unsere strategische Partnerschaft mit Ekaterina und Anthony war entscheidend für die Verwirklichung unserer gemeinsamen Vision, und wir sehen unter der weiteren Führung von Ekaterina vielversprechende Chancen für Mirastar“, sagt Seb d’Avanzo, Leiter Immobilienakquisitionen bei KKR in Europa.



„Mirastar gemeinsam mit Ekaterina aufzubauen, zu starten und zu einem der angesehensten Industrie- und Logistikunternehmen Europas zu entwickeln, war eine unglaubliche Reise. Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben – ein Beleg dafür, was mit den richtigen Talenten, starken strategischen Partnerschaften und einem ehrgeizigen Kapitalpartner wie KKR möglich ist. Ich bleibe dem weiteren Erfolg von Mirastar verpflichtet und freue mich auf die Zukunft in der Immobilienbranche – insbesondere im globalen Logistiksektor“, sagt Anthony Butler, Mitgründer und CIO von Mirastar.



Butlers Immobilienkarriere umfasst über 30 Jahre, einschließlich führender europäischer und globaler Positionen bei namhaften Unternehmen. Vor der Gründung von Mirastar war er Head of European Real Estate bei TIAA, wo er die Übernahme von Henderson zur Bildung von Nuveen leitete. Zudem war er Global Head of Transactions & Indirect Investments bei Generali sowie in Führungspositionen bei MGPA, DWS und Delin tätig. Seine vielseitige Erfahrung umfasst Tätigkeiten als Investor, Entwickler und operativer Partner.