Rohrer Immobilien München hat im Wohn- und Ärztezentrum in Rosenheim rund 1.000 m² auf zwei Etagen an die KKH Krankenkasse vermietet. Bereits Ende 2015 war das Maklerhaus beratend bei dem Verkauf des Objektes Salinstraße 11 an einen privaten Investor tätig. Die im im Stadtteil Happing liegende Immobilie verfügt insgesamt auf einer Gesamtfläche von ca. 6.130 m² über 20 Büro- und Praxisflächen sowie 22 Wohnungen.

