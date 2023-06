Kitzingen: Scannell vermietet 23.500 m² an Tyremotive

Scannell Properties hat in ihrem Industrie Park Kitzingen in Bayern einen neuen Mieter gewonnen. Der Felgen- und Reifengroßhändler Tyremotive hat ab September 2023 einen langfristigen Mietvertrag für ein 23.500 m² großes Lager abgeschlossen.

.

Bei der Entwicklung des Projekts achtete Scannell Properties darauf, den Mietern flexible, moderne und nachhaltige Logistikflächen zu bieten. Das für einen starken Logistikfluss konzipierte Lager profitiert von einem hohen Verhältnis von Laderampen zu Bodenfläche, Deckenhöhen von 12 Metern, dedizierten Büroflächen und separaten Parkplätzen mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Im Einklang mit seinem Engagement für eine nachhaltige Entwicklung strebt der Entwickler eine DGNB-Gold-Zertifizierung an, die u. a. folgende Merkmale umfasst: ein innovatives Nahwärmesystem mit wesentlich geringerem Primärenergiebedarf, wobei Holzschnitzel als nachwachsender Rohstoff genutzt werden; eine Photovoltaikanlage auf dem Dach; Systeme zur Grauwasser- und Regenwassernutzung sowie LED-Beleuchtung im gesamten Gebäude.



„Das neue Lager bietet zusätzliche Möglichkeiten für eine verbesserte Verfügbarkeit und Erweiterung der Produktpalette. Zudem ist das Lager mit modernster automatisierter Technik für den bundesweiten Paketversand und die Same-Day-Lieferung ausgestattet. Es bietet Platz für die Eigenmarken itWheels und itSense sowie für die Montage von Reifen-Rad-Kombinationen für Kunden. Mit diesem Umzug schaffen wir auch neue Arbeitsplätze in der Region", so Christian Leibold & Tobias Herzberg von Tyremotive.



Scannell entwickelt derzeit eine weitere 6.000 m² große Spekulativ-Immobilie im Industrie Park Kitzingen. Diese wird im September 2023 fertiggestellt und ist noch zur Vermietung verfügbar. Colliers Germany hat den Entwickler bei der Vermietung an Tyremotive vertreten und ist auch für die 6.000 m² große Einheit im Industrie Park Kitzingen als exklusiver Vermietungsagent beauftragt.