Kintyre holt Dr. Alina Weber als Head of Legal

Dr. Alina Weber

Mit der Schaffung einer eigenen Rechtsabteilung geht der Investor und Asset Manager Kintyre den nächsten logischen Schritt als Full Service Provider. Dr. Alina Weber bringt als neue Head of Legal einen breiten Erfahrungsschatz zu den Themen Ankauf, Finanzierung, Entwicklung und Ausbau bis hin zum Verkauf von Immobilien ins Unternehmen ein.

Nach Stationen bei Hogan Lovells International im Bereich Finance und im Bereich Corporate Structuring des Projektentwicklers Wertconcept Investment Group wird sie nun ihre Kenntnisse bei Kintyre im Bereich Corporate sowie in zukünftigen Strukturierungen komplexer Transaktionen einbringen.



„Wir freuen uns, mit Alina Weber rechtliche Kompetenz an Bord holen zu können, um unser weiteres Wachstum der Unternehmensgruppe zu unterstützen.“, so Johannes Nendel, Co-Founder und Managing Partner von Kintyre.



„Ich bin von der Unternehmens- und Führungskultur bei Kintyre überzeugt und freue mich über die Chance, am weiteren Ausbau des Unternehmens mitwirken zu können.“ fügt Weber hinzu.