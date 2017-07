Kintyre beteiligt sich an Technik-Dienstleister Pacon

Kintyre hat eine strategische Beteiligung an der Pacon Real Easte GmbH erworben, „um dadurch die vertikale Integration zu steigern und die Management-Plattform zum Nutzen von Kunden und Investitionspartnern weiter zu optimieren“, teilte das Unternehmen mit. Pacon ist ein Anbieter von technischen Dienstleistungen für Facility Management, Bau- und Projektmanagement sowie Consulting. Über die finanziellen Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Johannes Nendel, Managing Partner von Kintyre, ist sich sicher, dass die Equity-Beteiligung dazu beitragen wird, das Management des wachsenden Kundenportfolios in Deutschland zu optimieren und das Effizienz- und Management-Controlling weiter zu verbessern. „Wir haben beschlossen, uns mit 20 Prozent an Pacon zu beteiligen, um unseren Kunden technische In-house-Lösungen vor Ort anbieten zu können„, so Johannes Nendel weiter. „Gleichzeitig wollen wir aber nicht selbst ein Team von 50 Technikern betreuen und uns weiterhin auf das Management unserer wachsenden Kundenportfolios als unsere Kernkompetenz konzentrieren.“



Der Schritt folgt dem deutlichen Wachstum von Kintyre im Jahr 2016, in dem das verwaltete Immobilienvermögen um 22% auf über 700 Mio. Euro und 110 Immobilien in Deutschland anstieg.