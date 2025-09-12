Kinland sichert sich 900 Mio. Euro schwere Finanzierung

Patrizia refinanziert ihre nordische Plattform Kinland mit rund 900 Mio. Euro. Die Transaktion konsolidiert bestehende Vereinbarungen und schafft eine langfristige, skalierbare Kapitalstruktur. Kinland betreibt 372 soziale Infrastrukturimmobilien für rund 30.000 Menschen.

.

Kinland AS hat im Rahmen einer stark überzeichneten Transaktion rund 900 Mio. Euro (in NOK- und Euro-Tranchen) an neuer Debt-Finanzierung aufgenommen. Damit sichert Patrizia die langfristige Finanzierung für diese Plattform und unterstützt das weitere Wachstum von Kinland. Die neue Finanzierungsstruktur umfasst festverzinsliche institutionelle Anleihen, gezogene Bankdarlehen sowie eine umfangreiche, ungenutzte Capex-Fazilität in mehreren Währungen, bereitgestellt von einem Konsortium führender internationaler Kreditgeber. Diese Struktur stärkt Kinlands Fähigkeit, geplante Akquisitionen in seinen Kernmärkten effizient umzusetzen.



„Die erfolgreiche Refinanzierung auf einer langfristigen, infrastrukturbasierten Plattform ist ein bedeutender Meilenstein in der Optimierung unserer Kapitalstruktur für die langfristige Entwicklung unserer Plattform. Das starke Interesse führender internationaler Kreditgeber unterstreicht das Vertrauen in unsere Strategie, unsere Leistung und unsere Zukunftsaussichten. Besonders erfreulich sind die umfangreichen Capex-Zusagen des Kreditgeberkonsortiums, die unsere Wachstumsambitionen und strategischen Investitionen nachhaltig unterstützen. Diese Finanzierung verschafft uns mehr Flexibilität und eine solide Grundlage für die nächste Entwicklungsphase von Kinland“, sagt Teodor Coucheron-Gautier Teigen, CFO von Kinland.



Seit der Übernahme durch ein von Patrizia geführtes Konsortium im Jahr 2019 hat die nordische Plattform seine Vermögensbasis um über 115 % erweitert. Heute besitzt und verwaltet diese 372 staatlich unterstützte Immobilien im Bereich soziale Infrastruktur – darunter Kindertagesstätten und Pflegeeinrichtungen – die langfristig und überwiegend auf Triple-Net-Basis an private Betreiber vermietet sind. Die Plattform versorgt rund 30.000 Nutzer in den nordischen Ländern und Kontinentaleuropa und generiert stabile, inflationsgebundene Cashflows. Kinland setzt seine Expansion in Finnland, Schweden, Norwegen und weiteren europäischen Schlüsselmärkten fort.