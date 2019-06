Kingstone startet Immobilien-Spezialfonds für Institutionelle

Kingstone Investment Management und Universal-Investment haben ihren ersten gemeinsamen Immobilien-Spezialfonds aufgelegt. Der Fonds mit dem Namen „Kingstone Wachstumsregionen Süddeutschland“ soll primär in Core-Büroimmobilien in ausgesuchten Wachstumsregionen in Süddeutschland investieren sowie in entsprechenden Regionen in Westdeutschland. Er hat ein Zielvolumen von rund 300 Millionen Euro mit einer Fremdkapitalquote von maximal 50 Prozent.

Der neue Fonds richtet sich an deutsche institutionelle Investoren, die sich ab einer Summe von drei Millionen Euro beteiligen können. Kingstone IM hat bereits Kapitalzusagen von mehr als 60 Millionen Euro von Sparkassen und Banken aus dem genossenschaftlichen Sektor erhalten. Die Ankaufszielgrößen der einzelnen Immobilien liegen zwischen zehn und 50 Millionen Euro. Der Fonds verfolgt eine langfristige Haltestrategie mit einer angestrebten Ausschüttungsrendite von jährlich über vier Prozent.



„Die Verbindung von Kingstone und Pegasus – mit deren ausgewiesener Expertise im Mezzanine- und Development-Bereich – ermöglicht uns einen exzellenten Zugang zu Off-Market-Investmentopportunitäten und eine schnelle Durchführung von Transaktionen. Wir verstehen uns als Schnellboot im Markt, das sein Geschäftsmodell sofort umsetzen kann und sind für das Startportfolio bereits bei drei Immobilien in fortgeschrittenen Verhandlungen“, so Dr. Tim Schomberg, Managing Partner von Kingstone IM.