Kingstone Real Estate stärkt seinen Beirat

Prof. Dr. Kerstin Hennig und Philipp Wehle sind die beiden neuen Experten im Beirat von Kingstone Real Estate. Sie bereichern das Anfang 2019 ins Leben gerufene fünfköpfige Gremium mit umfassender wissenschaftlicher Expertise und langjähriger internationaler Erfahrung im Wealth Management.

.

Prof. Dr. Kerstin Hennig ist Professorin für Real Estate Management an der Frankfurt School of Finance & Management. Zu den Fachgebieten der Immobilienökonomin zählt unter anderem das Zukunftsthema Social Impact Investing. Hennig ist zudem damit betraut, das Frankfurt School Real Estate Institute aufzubauen und fungiert als dessen Leiterin. Mehr als 19 Unternehmen der Immobilien- und Finanzbranche unterstützen das Institut.



Philipp Wehle bringt künftig seine langjährige internationale Erfahrung im Wealth Management in den Beirat ein. Er war bei der Credit Suisse u.a. als Vorstand für die Division International Wealth Management verantwortlich und hatte Funktionen als Finanzchef sowie Leiter Client Segment Management in der globalen Vermögensverwaltung inne. Ein wesentlicher Schwerpunkt seiner Tätigkeit war der Ausbau des internationalen Wealth Management. Besonderes Augenmerk galt dabei einer konsequenten Ausrichtung von Angebot und Organisation auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen Kundensegmente.



„Wir freuen uns sehr, zwei so versierte Persönlichkeiten aus der Finanz- bzw. Immobilienindustrie für unseren Beirat gewonnen zu haben„, betont Dr. Eckart John von Freyend, der seit Anbeginn als Beiratsvorsitzender fungiert. „Gerade in herausfordernden Zeiten, wie wir sie derzeit erleben, ist es für ein innovatives und inhabergeführtes Unternehmen wie Kingstone von nicht zu unterschätzender Bedeutung, breit gefächertes Fachwissen von außen an seiner Seite zu wissen.“



Dr. Eckart John von Freyend selbst ist einer der bedeutenden Repräsentanten der deutschen Immobilienwirtschaft. Er war unter anderem viele Jahre Vorstandsvorsitzender der IVG Immobilien AG, dem seinerzeit größten börsennotierten Immobilienunternehmen Deutschlands. Bis heute bekleidet er das Amt des Ehrenpräsidenten des ZIA Zentralen Immobilien Ausschusses e.V. sowie als Ehrenpräsident des Instituts der deutschen Wirtschaft e.V.



Zum Stellvertreter John von Freyends wurde jüngst das Beiratsmitglied Benedikt Gabor bestimmt. Als Abteilungsdirektor Immobilien bei der Nordrheinischen Ärzteversorgung, einer Einrichtung der Ärztekammer Nordrhein, deckt er in dem Gremium das Segment der deutschen institutionellen Investoren ab.



Weiterhin an Bord ist auch Andreas von Buttlar. Das Beirats-Gründungsmitglied ist seit vielen Jahren in verantwortungsvollen Positionen bei namhaften Family Offices und Vermögensverwaltungen (u.a. Flossbach von Storch AG) tätig. Andreas von Buttlar verfügt in diesem Segment über einschlägige Investmenterfahrung und ein hervorragendes Netzwerk.



Dr. Tim Schomberg, Managing Partner bei Kingstone, zieht eine sehr positive Bilanz von mittlerweile knapp fünf Jahren Beirat. „Als wir die Idee für das interdisziplinär besetzte Gremium entwickelten, erhofften wir uns davon vor allem wertvolle strategische Anstöße für unser Unternehmen. Mittlerweile können wir feststellen, dass diese Hoffnung nicht enttäuscht wurde. Ganz im Gegenteil: Wir schätzen den Austausch mit solch hochkarätigen Persönlichkeiten sehr und sind überzeugt davon, Kingstone strategischer und nachhaltiger durch verschiedene Marktphasen steuern zu können. Genau das wollen wir auch künftig gemeinsam tun."