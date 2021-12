Kingstone launcht ersten Healthcare-Fonds

Kingstone legt gemeinsam mit der Service-KVG IntReal ihren ersten Healthcare-Fonds auf. Der Kingstone Living & Care I (KLC I) investiert in Pflegeeinrichtungen, ambulante Betreuungseinrichtungen, betreutes und altersgerechtes Wohnen, Ärztehäuser und Versorgungszentren sowie Rehakliniken im gerontologischen Bereich.

.

Das Zielvolumen für den ESG-Strategiefonds nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung liegt bei einem Bruttovermögenswert von 400 Millionen Euro. Ein erstes Eigenkapital-Closing konnte Kingstone Real Estate bereits erfolgreich abschließen. Der Core-Fonds richtet sich insbesondere an Kreditinstitute (Depot-A), Stiftungen sowie Pensionskassen und Versicherer. Institutionelle Investoren können Anteile ab fünf Mio. Euro Eigenkapital zeichnen. Mit dem Vehikel investiert der Asset Manager in Deutschland sowie dem angrenzenden Österreich in neue Bestandsimmobilien. Im Fokus stehen Einzelobjekte ab einem Ankaufsvolumen von rund 10 Mio. Euro.



Für einen guten Start ins Segment Gesundheitsimmobilien hat die Investment-Management-Gruppe seit Gründung der Healthcare-Plattform zu Beginn des Jahres [wir berichteten] in den vergangenen Monaten ein Team aus Healthcare-Spezialisten aufgebaut. Hierzu gehört u.a. der ehemalige Deutschlandchef von Principal, Paul H. Muno, der als geschäftsführender Gesellschafter der Kingstone Living & Care vorsteht [wir berichteten] sowie sein ehemaliger Principal-Kollege Philipp Bach, der als Head of Transactions Healthcare die Ankaufspipeline füllen wird [wir berichteten]. Ergänzt wird das Team von Sabine Bergmann, die als erfahrene Pflegegeneralistin von TSC Real Estate als Head of Asset Management ins Unternehmen wechselte [wir berichteten].



„In den vergangenen Monaten haben wir ein Team aus Healthcare-Spezialisten aufgebaut, das sowohl die Investment- als auch die Betreiberseite versteht. Wir sehen darin den Schlüssel für langfristig erfolgreiche Anlagen in dieser komplexen Assetklasse“, sagt Dr. Tim Schomberg, geschäftsführender Gesellschafter und CEO bei Kingstone Real Estate.