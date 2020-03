Kingstone kauft Panasonic-Campus von Revcap für 50 Mio. Euro

Kingstone Investment Management hat den Gewerbekomplex Panasonic Campus in Ottobrunn bei München im Rahmen einer Off-Market-Transaktion für den Immobilien-Spezialfonds „Kingstone Wachstumsregionen Süddeutschland“ erworben. Der Kaufpreis für die nahezu vollvermietete Core Immobilie beträgt rund 50 Millionen Euro. Verkäufer ist der Immobilieninvestor Revcap, der die Immobilie im Mai 2018 von Wealthcap zusammen mit einer Immobilie in Aschheim erworben hatte [Revcap kauft zwei Büroimmobilien von Wealthcap im Großraum München]. Damit hat die opportunistisch operierende Revcap beide Gebäude nach einigen Asset Management-Maßnahmen wieder erfolgreich am Markt platzieren können, denn die Immobilie in Aschheim ging bereits im vergangenen Herbst an Barings [Revcap verkauft Aschheimer Büroimmobilie an Barings].

.

Der im Jahr 2002 erbaute Gebäudekomplex Panasonic Campus in der Robert-Koch-Straße 100 verfügt über rund 20.300 m² Gesamtmietfläche. Davon entfallen etwa 14.200 m² auf Büro-, 4.400 m² auf Logistik- und 1.700 m² auf Nebenflächen. Hauptmieter und Namensgeber der Immobilie ist der Elektronikkonzern Panasonic, der erst im vergangenen Herbst seine Flächen im Objekt über rund 13.000 m² verlängert hatte [Panasonic mietet insgesamt rund 20.000 m² in Ottobrunn]. Die WALT des Gebäudes stieg damit auf über 10 Jahre. „Mit einer Optimierung der Nutzung und der langfristigen Vermietung aller Gebäude an Panasonic haben wir eine vorzeitige Wertsteigerung erreicht und freuen uns, die Core-Immobilie an einen neuen Investor veräußert zu haben“, sagt Matthias Wilke, Geschäftsführer von REVCAP. Neben dem Elektronikkonzern hat auch Bosch Flächen im Gebäude angemietet, zu dem auch 218 PKW-Stellplätze gehören.



"Mit dem Panasonic Campus generieren wir langfristig gesicherte Erträge durch renommierte und bonitätsstarke Mieter. Damit passt die Immobilie perfekt in das Profil unseres Fonds“, freut sich Dr. Tim Schomberg, Managing Partner von Kingstone IM über die Transaktion. Der Ankauf markiert die insgesamt vierte Transaktion für diesen Fonds, der jetzt insgesamt sieben Immobilien hält. Damit ist das Mitte 2019 aufgelegte Sondervermögen bereits zu rund 65 Prozent platziert. Die Transaktion wurde rechtlich und steuerlich durch die Kanzlei Arnecke Sibeth Dabelstein und in Fragen der technischen Due-Diligence durch X Project begleitet.



Der „Kingstone Wachstumsregionen Süddeutschland“ fokussiert sich auf Gewerbeimmobilien und richtet sich an deutsche institutionelle Investoren. Beteiligungen sind ab einer Summe von drei Millionen Euro Eigenkapital möglich. Der Fonds verfolgt eine langfristige Haltestrategie mit einer angestrebten Ausschüttungsrendite von jährlich rund vier Prozent. Sein Gesamtinvestitionsvolumen soll mind. 300 Millionen Euro mit einer Fremdkapitalquote von maximal 50 Prozent betragen. Universal-Investment fungiert bei diesem Fonds als Service-KVG.