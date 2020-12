Kingstone kauft für neuen Spezial-AIF Quartiere von S&P

Kingstone Investment Management hat zwei Quartiersimmobilien von der S&P Commercial Development erworben. Die Immobilien in Gauting und Coburg werden voraussichtlich im Laufe des Jahres 2021 fertiggestellt und kombinieren überwiegend die Nutzungsarten Wohnen und Lebensmitteleinzelhandel. Das Transaktionsvolumen liegt im hohen zweistelligen Millionenbereich. Der Asset Manager hat sich die beiden Quartiere im Rahmen eines Forward Deals für den Immobilien Spezial-AIF Kingstone Wachstumsregionen Süddeutschland II (KWS II) gesichert.

