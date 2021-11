Kingstone kauft Donau Side Studio Apartments

Die Kingstone Real Estate erwirbt für ihren Spezialfonds im Rahmen eines Forward Deals die Donau Side Studio Apartments in Ingolstadt. Der Projektentwickler Engelhardt Real Estate plant die Wohnanlage auf dem ehemaligen Grundstück des Europa-Hotels im Konradviertel, eine Baulücke, die seit dem Abriss des Hotelbaus seit Jahren brachliegt.

Der Neubau in der Haenlinstraße 1, Ecke Kurt-Huber-Straße wird nach Fertigstellung in den Wohnimmobilien-Spezialfonds „Kingosten Wachstumsregionen Süddeutschland II“ (KWS II) eingebracht. Das Micro-Living-Objekt mit einer Gesamtmietfläche von rund 8.500 m² umfasst 201 Business- und 42 Studenten-Apartments sowie eine Kindertagesstätte mit Außenspielplatz. Den künftigen Nutzern stehen Gemeinschaftsflächen, ein Fitnessraum und eine Tiefgarage mit 216 PKW-Stellplätzen zur Verfügung. Für den Neubau wird eine Zertifizierung nach DGNB Gold angestrebt. Die Fertigstellung des Projektes ist für das zweite Quartal des Jahres 2024 vorgesehen. Die Immobilie im Nordosten von Ingolstadt ist über den ÖPNV sehr gut an die Ingolstädter Innenstadt angebunden und liegt nur wenige Autominuten vom Autobahnkreuz „Ingolstadt Nord“ entfernt. Die Forchheimer Unternehmensgruppe hatte das Investitionssumme bei Vorstellung des Projekts in 2018 mit rund 60 Mio. Euro beziffert.



„Wir freuen uns Kingstone Real Estate für das Investment in unsere Entwicklung begeistert zu haben und freuen uns auf ein nachhaltiges, gemeinsames Projekt mit ihnen. Das Projekt stellt einen weiteren Milestone innerhalb unseres Kernassetbereiches dar, dessen Umsetzung wir mit Engagement und Freude entgegensehen“, sagt Uwe Seybert, COO der Engelhardt Real Estate Group.



Kingstone Real Estate wurde bei der Transaktion von Arnecke Sibeth Dabelstein (rechtlich sowie steuerlich), Brand Berger (technisch) und Agradblue (ESG Due Diligence) unterstützt.