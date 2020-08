Kingstone IM verpflichtet Markus Mayer als Head of Client Capital

Markus Mayer

© Kingstone Investment Management

Seit Anfang August ist Markus Mayer als Head of Client Capital Germany für Kingstone Investment Management tätig. Der 38-Jährige verantwortet in seiner Funktion den weiteren Ausbau der Beziehungen zu institutionellen Investoren, insbesondere Banken. Er berichtet direkt an Dr. Tim Schomberg, Managing Partner der Investmentboutique.

.

Markus Mayer ist seit April 2018 für den Erlanger Mezzanine-Spezialisten und Kingstone IM-Mitgesellschafter Pegasus Capital Partners tätig [wir berichteten]. Dort ist er gleichsam für die Betreuung von Family Offices und institutionellen Investoren zuständig. Einen Teil seiner Tätigkeiten für Pegasus Capital Partners wird Markus Mayer zusätzlich zu seinen neuen Aufgaben bei Kingstone IM fortführen.



„Institutionelle Investoren verlangen nach Ansprechpartnern mit umfangreicher Immobilienexpertise. Die Erfahrung von Markus Mayer als Fondsmanager macht ihn zur idealen Ergänzung unseres Teams. Er wird auch als operative Brücke zu Pegasus Capital Partners agieren. Durch die enge Verzahnung unserer Unternehmen werden wir eine große Agilität entfalten können, um Marktchancen und den Zugang zu Assets effektiv zu nutzen“, kommentiert Dr. Tim Schomberg.



Vor seiner Tätigkeit für Pegasus Capital Partners war Mayer über vier Jahre als Portfoliomanager bei der Catella Real Estate AG und dreieinhalb Jahre als Fondsmanager bei der Real I.S. AG tätig. Mayer hält einen Master of Science in Real Estate Investment and Finance der University of Hong Kong und einen Diplom-Volkswirt des IREBS Instituts für Immobilienwirtschaft an der Universität Regensburg.



„Ich durfte die Wachstumsstory von Kingstone IM von Beginn an für den Gesellschafter Pegasus Capital Partners mitgestalten. Das Unternehmen hat sich in kurzer Zeit durch die jahrzehntelange Erfahrung seiner Partner ein starkes Netzwerk und durch die individuelle Mandatsbetreuung das Vertrauen institutioneller Investoren erarbeitet. Das sind die besten Voraussetzungen, um auch im aktuellen Marktumfeld Chancen zielführend im Sinne der Investoren zu nutzen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team und unseren Anlegern neue Projekte und Produkte voranzutreiben", sagt Markus Mayer.