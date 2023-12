Kingstone finanziert Life-Science-Cluster in München

Die Kingstone Real Estate Debt stellt über den Fonds Kingstone Debt S.A. SICAV-RAIF – Immobilien Deutschland die Ankaufsfinanzierung für eine Life Science-Immobilienentwicklung im Großraum München bereit. Das Projekt umfasst eine Gesamtmietfläche von rund 14.000 m² und verzeichnet Gesamtinvestitionskosten von etwa 45 Mio. Euro in einem nachweislich starken Life Science-Cluster.

.

Die Kombination von Real Estate Alternative Debt und Life Science-Immobilien repräsentiert die Symbiose zweier Zukunftsthemen. Diese Verbindung ermöglicht nicht nur attraktive Renditepotenziale, sondern schafft zudem Entwicklungs- und Wachstumsperspektiven für Unternehmen der Life Science-Branche. Life Science umfasst wissensintensive Teildisziplinen wie Biotechnologie, Pharmazie, Chemie und Medizin, die sich intensiv mit der Arbeit an lebenden Organismen beschäftigen.



Die europäische Metropolregion München eignet sich als Standort ideal für diese Life Science-Immobilienentwicklung. Die Region beherbergt über 450 Life-Science-Unternehmen, zwei Elite-Universitäten (Ludwig-Maximilians-Universität München & Technische Universität München), das Helmholtz Munich Forschungszentrum, drei biologisch-medizinische Max-Planck-Institute, zwei Universitätskliniken, die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, die Hochschule für angewandte Wissenschaften München sowie zwei Innovations- und Gründungszentren, die auf Biotechnologie spezialisiert sind.



„Der Münchner Life Science-Cluster als ein führender Biotechnologie-Standort in Deutschland und Europa bietet eine einzigartige Umgebung für die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Die steigenden Ausgaben für pharmazeutische Forschung und Entwicklung in der DACH-Region, niedrigere Personalkosten und Betriebskosten im Vergleich zu den USA sowie die hohe Krisenresilienz aufgrund des Nutzungsmixes fördern das Interesse der Investoren an dieser aufstrebenden Immobilien-Assetklasse„, Marcus Kraft MRICS, Geschäftsführender Gesellschafter der Kingstone Real Estate Debt.



„Angesichts der aktuellen Marktbedingungen agieren wir als Debtfondsmanager derzeit überaus umsichtig und selektiv. Eine akribische Due Diligence sowie Granularität und Diversifikation im Portfolio sind wichtiger denn je. Insbesondere abseits des Mainstreams sehen wir derzeit wirtschaftlich attraktive Immobilienentwicklungen mit gesamtgesellschaftlichem Mehrwert. Der Schwerpunkt unserer Suche liegt aktuell auf Senior- und Whole Loan-Finanzierungen sowie Projekten der Assetklasse Wohnen, bevorzugt mit Globalexit oder gefördertem Wohnen“, Alexander Mohaupt, Geschäftsführender Gesellschafter der Kingstone Real Estate Debt.