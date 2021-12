Kingstone erwirbt Wohn- und Geschäftshaus in Ingolstadt

Kingstone kauft für den im Sommer aufgelegten offenen Immobilien-Spezial-AIF „Kingstone Bavaria Süd“ (KBS) ein Wohn- und Geschäftshaus in Ingolstadt und tätigt damit das Erstinvestment für den Fonds. Verkäufer der Immobilie mit rund 4.300 m² Mietfläche ist eine private Verkäufergemeinschaft.

