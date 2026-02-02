Kingstone erwirbt Rosenheimer Quartier Lokhöfe von S&P

Der neu fertiggestellte Lokhöfe-Komplex in Rosenheim mit rund 16.600 m² Büro-, Hotel- und Einzelhandelsflächen wechselt in den Bestand von Kingstone Real Estate. Die Quartiersentwicklung überzeugt durch einen diversifizierten Mietermix sowie hohe architektonische und nachhaltige Standards. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

