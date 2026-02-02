Fondsinvestment in Bayern
Kingstone erwirbt Rosenheimer Quartier Lokhöfe von S&P
Der neu fertiggestellte Lokhöfe-Komplex in Rosenheim mit rund 16.600 m² Büro-, Hotel- und Einzelhandelsflächen wechselt in den Bestand von Kingstone Real Estate. Die Quartiersentwicklung überzeugt durch einen diversifizierten Mietermix sowie hohe architektonische und nachhaltige Standards. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
„Die Lokhöfe sind für die Stadt Rosenheim ein prägendes Stadtquartier mit Landmark-Charakter, für Kingstone Real Estate ist es ein wichtiger Meilenstein, einen Gebäudekomplex dieser Größe für einen von uns gemanagten Fonds zu erwerben“, sagt Dr. Tim Schomberg, CEO von Kingstone Real Estate, „besonders attraktiv ist aus unserer Sicht der gut diversifizierte Mietermix, unter anderem mit Premier Inn, Edeka, Creditreform, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und dem kbo-Inn-Salzach-Klinikum.“
Der 2024 fertiggestellte Neubau zeichnet sich durch einen Landmark-Büroturm, ein umfangreiches Begrünungskonzept des Parkhauses „Sky-Forrest“ sowie eine DGNB-Gold-Zertifizierung aus. Ankermieter ist neben der Hotelkette Premier Inn, die dort seit Ende 2024 ein Hotel mit 145 Zimmern betreibt [wir berichteten], das Hauptzollamt [wir berichteten]. Entwickler und Verkäufer des Ensembles ist S&P Commercial Development. „Das Quartier steht für eine nachhaltige, moderne Stadtentwicklung und eine hohe architektonische Qualität. Wir freuen uns, mit Kingstone Real Estate einen langfristig orientierten Investor gefunden zu haben.“erklärt, Sven Sontowski, geschäftsführender Gesellschafter von S&P Commercial Development.
Die Lokhöfe erstrecken sich entlang der Bahnanlagen in unmittelbarer Nähe des Rosenheimer Bahnhofs und verteilen sich auf mehrere Baufelder. Auf der westlichen Seite bildet der 40 Meter hohe Bürotower mit angrenzendem begrünten Parkhaus den Auftakt zum Quartier. Gegenstand der Transaktion war der gewerbliche Komplex des Quartiers mit Büro, Hotel und Einzelhandel auf Baufeld 5 sowie der Büroturm mit Parkhaus auf Baufeld 6. Benachbart zum gewerblichen Komplex befindet sich ein eigenständiges Ensemble für Studenten- und Seniorenwohnen, realisiert von Instone [wir berichteten] und BayernCare [wir berichteten].
Beratend tätig waren DLA Piper für Legal- und Tax-Due-Diligence, Case Real Estate für Technical Due Diligence, Agradblue für ESG-Due-Diligence und IIB Consult für Commercial Due Diligence. Die Verkäuferseite wurde von Bissel + Partner beraten.