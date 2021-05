Kingstone beruft Sarah Verheyen in die Geschäftsführung

Sarah Verheyen

Kingstone Real Estate hat Sarah Verheyen zur Geschäftsführerin der Kingstone Investment Management GmbH (Kingstone IM) berufen. Die 35-Jährige erweitert die Geschäftsführung um die geschäftsführenden Gesellschafter Bärbel Schomberg und Dr. Tim Schomberg. In ihrer neuen Position verantwortet Sarah Verheyen insbesondere das Ressort Asset- und Portfoliomanagement. Zudem wird sie auch die Themenbereiche ESG und Digitalisierung vorantreiben.

.

Sarah Verheyen arbeitet seit 2019 für die Kingstone IM und ist seit mehr als 13 Jahren in der Immobilienwirtschaft tätig, insbesondere in den Bereichen Asset- und Investmentmanagement sowie Transactions. Zuvor war sie sieben Jahre für JLL und Acrest tätig. Weitere berufliche Stationen absolvierte Sarah Verheyen bei namhaften Unternehmen wie der ehemaligen IVG und der Strabag.



„Sarah Verheyen begleitet unsere Wachtumsgeschichte seit fast zwei Jahren. Sie kennt Kingstone im Detail und übernimmt jetzt noch mehr Führungsaufgaben. Damit verteilen wir die Verantwortung für Kingstone IM auf mehrere Schultern und können unser Unternehmensnetzwerk gemeinsam mit unseren Partnern gezielt erweitern“, sagt Schomberg. Erst im April hatte das Unternehmen ihr Unternehmensnetzwerk um die Healthcare-Plattform Kingstone Living & Care [wir berichteten] sowie gemeinsam mit Pegasus Capital Partners um die Immoblien-Debt-Plattform Kingstone Debt Advisory ergänzt [wir berichteten]. Beide Plattformen werden in den kommenden Monaten ihre ersten Fonds starten.