„Kingdom of Sweets“ eröffnet ersten deutschen Store in Köln

Die britische Süßigkeiten-Kette „Kingdom of Sweets“ eröffnet in Köln ihr erstes Geschäft in Deutschland. In dem Ladenlokal in der Kölner Hohen Straße 133, das zuvor von dem Young-Fashion-Anbieter Colosseum genutzt wurde, werden ab heute auf über 500 m² Verkaufsfläche Süßigkeiten aus der ganzen Welt angeboten. Damit beginnt das Unternehmen, das bereits über fünf Geschäfte in Großbritannien und zwei in den Niederlanden verfügt, seine Expansion in die deutschen Metropolen. Vermieter der Immobilie ist ein Family Office, welches durch CBRE beraten wurde.



.

„Mit seiner großen Verkaufsfläche und der entsprechenden Produktvielfalt ist ‚Kingdom of Sweet‘ alles andere als ein gewöhnlicher Süßigkeitenladen und dürfte ein wahrer Hingucker in der Hohen Straße werden“, erwartet Thomas Nandzik, Head of Retail South West bei CBRE in Deutschland.