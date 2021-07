Kindsgut zieht in Panattonis City Dock Spandau

Panattoni vermeldet die Teilvermietung des City Dock Spandau an den Spielzeuganbieter Kindsgut GmbH, der mit dem Bezug seine Expansion vorantreibt und einen neuen Unternehmensstandort innerhalb von Berlin gründet. Auf der gemieteten Fläche von ca 1.700 m² werden Kinderspielzeug und Accessoires gelagert und über den Online- sowie Einzelhandel verkauft.

