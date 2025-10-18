„Kind der Stadt“ eröffnet neuen Store in Oldenburg

Die Marke „Kind der Stadt“ setzt ihren Expansionskurs fort. Am 4. Oktober feierte die Marke die Eröffnung eines neuen Stores in zentraler Lage von Oldenburg. Das erfolgreiche Franchise-Konzept für stilvolle Baby-Erstausstattung bezog rund 260 m² Ausstellungsfläche sowie 40 m² Lagerfläche in der Alexanderstraße 19a – einer der meistfrequentierten Verkehrsachsen der Stadt. Mit der Neueröffnung wächst das Netzwerk auf insgesamt zehn Standorte in Deutschland. Die Robert C. Spies Immobilien GmbH & Co. KG Oldenburg war bei der Anmietung beratend und vermittelnd tätig.

Mit dem neuen Store in Oldenburg eröffnet „Kind der Stadt“ neben dem Bremer Standort ihren zweiten Standort. Die Inhaber Christina und Philipp Wolf bringen ihre Erfahrung und Leidenschaft für persönliche Beratung nun auch in die Huntestadt. Auf großzügiger Fläche präsentieren sie eine kuratierte Auswahl an Kinderwagen, Autositzen, Möbeln und Baby-Accessoires. „Wir möchten werdenden Eltern nicht nur Produkte, sondern vor allem Orientierung und Vertrauen schenken – dieses besondere Einkaufserlebnis bringen wir jetzt auch nach Oldenburg“, so Christina und Philipp Wolf.