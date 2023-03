Die Kiloutou Deutschland GmbH hat in der Benzstraße 22 in Dreieich 800 m² Lagerflächen vermietet. Das Unternehmen hatte die Flächen eines privaten Eigentümers selbst erst im Januar diesen Jahres gemietet und einen Teil davon jetzt an einen kommunalen Mieter weitervermietet. MH-Gewerbe-Immobilien war exklusiv mit der Vermietung beauftragt.

[…]