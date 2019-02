Killgerm schließt Mietvertrag über 10 Jahre für Logistikfläche in Neuss

Killgerm verlagert zu Jahresbeginn seinen jetzigen Standort in der Graf-Landsberg-Strasse 1 in Neuss-Uedesheim auf den Sperberweg 29-43, wo es eine 1.760 m² große Halle sowie eine 700 m² große Bürofläche beziehen wird. Das Chemieunternehmen hat einen Mietveretrag über 10 Jahre geschlossen. Realogis agierte in diesem Deal als Berater und Makler. Der Vermieter des Gewerbegebiets, welches gut an die A57 angeschlossen ist, ist M7 Real Estate.

