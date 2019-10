KiK und Tedi mieten in Wiesloch

KiK und Tedi mieten für jeweils zehn Jahre im „Kubus am Adenauer“ in Wiesloch. KiK bezieht mit seinem Textil- und Non-Food-Sortiment eine 750 m² große Fläche im ersten OG des ehemaligen Kaufhaus Dannheimer an der Hauptstraße 110, Ecke Friedrichstraße. Der Non-Food-Discounter Tedi mietet 870 m² im UG. Ein halbes Jahr vor Fertigstellung des Revitalisierungsvorhabens von Merz Objektbau GmbH & Co. KG und Fay Projects liegt der Vermietungsstand bei rund 60 Prozent.

.