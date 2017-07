KiK und Tedi übernehmen deutsche Charles Vögele Filialen

Wie bereits Anfang des Jahres vereinbart, haben Kik 32 und Tedi 14 der deutschen Filialen der Schweizer Textilkette Charles Vögele Anfang Juli übernommen. Die Läden werden nicht unter dem Namen Charles Vögele, sondern unter den Brands der Käufer weitergeführt. Kik weitet sein deutsches Geschäft durch die Übernahme vor allem in Süddeutschland aus.

Das Schweizer Bekleidungshaus Vögele mit Hauptsitz im Schweizer Pfäffikon hatte vor allem unter dem Druck von Discountern innerhalb der fünf letzten Geschäftsjahre rote Zahlen geschrieben und ging an die unter Führung des italienischen Modekonzerns OVS stehende Investorengruppe Sempione Retail. Die Charles-Vögele Filialen in der Schweiz, in Österreich, Slowenien und Ungarn werden von Sempione selbst unter neuem Namen weiter betrieben.