Kik kommt in Neumarkter 1a-Lage

Das Einzelhandelsunternehmen KiK Textil und Non-Food GmbH hat den vormals durch Adler Moden genutzten Standort in Neumarkt übernommen. Die Neueröffnung soll in Kürze erfolgen. Das Objekt befindet sich in der Oberen Marktstraße 47, im Herzen der Neumarkter Altstadt.

Die Lage gilt als etabliert und bietet durch Einzelhändler aus verschiedenen Branchen im direkten Umfeld beste Synergieeffekte. Parkplätze direkt vor der Türe sowie der „Marktplatzflair“ durch Cafés und Restaurants in der Nachbarschaft erhöhen die Attraktivität des Standortes. Vermieter der Immobilie ist eine regionale private Eigentümergemeinschaft. Küspert & Küspert war exklusiv für den Vermieter vermittelnd tätig und hat die Anmietung beratend begleitet.