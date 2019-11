Kieler City - Trendwende in der Holstenstraße?

Die Anzahl der leerstehenden Ladenlokale in und um die Holstenstraße nehmen langsam ab. Eine Neueröffnung jagt die andere. Für Kiels Politiker die ersten Signale einer Trendwende.

.

In die ehemaligen Flächen von H&M wird am 28. November der Young Fashion Filialist New Yorker eröffnen. Der Store in der Top-Lage Holstenstraße 46-50 verfügt über ca. 2.500 m². Die Immobilie gehört zum Portfolio der Aik Immobilien-Investmentgesellschaft. Neben den Flächen, die demnächst New Yorker belegen wird, gibt es noch eine weitere Einzelhandelseinheit im Objekt. Auch hier führt Stores and Concepts gerade Gespräche mit Mietinteressenten. Eine Eröffnung dieser Fläche, die ehemals von Esprit genutzt wurde, ist für das Frühjahr 2020 geplant. Bis es da aber soweit ist, gibt es noch zahlreiche andere Neuzugänge in der Top-Lage.



Am vergangenen Freitag ist nach sieben Monaten Leerstand in der ehemaligen Intersport-Knudsen-Filiale (Holstenstraße 70) wieder Leben eingekehrt. Der Modeladen Jumex, eine chinesische Kette die vor allem Kleidungen für Frauen und Deko-Artikel anbietet, hat auf rund 1.800 m² ihre Eröffnung gefeiert. Außerdem eröffnete am Mittwoch der 4.100 m² große Primark-Store seine Türen. Die 31. deutsche Niederlassung des irischen Textil-Billigheimers liegt in der Holstenstraße 37, wo der Projektentwickler Art Invest in den letzten Monaten errichtet hat. In den Startlöchern steht außerdem die 200 m² große Decathlon-City-Filiale, die die Flächen des ehemaligen Tom Tailor-Stores in der Holstenstraße übernommen hat.



Nicht in der Top-Lage, aber dennoch großflächig, ist die geplante Eröffnung auf 2.800 m² im Rewe-Center. Am Winterbeker Weg, dem vormaligen Plaza, feiert Decathlon am 28. November ebenfalls Eröffnung.