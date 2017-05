Kiel und Haarlem werden Niu-Standorte

Die Novum Hotelgruppe treibt die europäische Expansion ihrer Niu-Marke voran und hat mit Kiel und Haarlem zwei neue Standorte bekannt gegeben.

.

Top City-Lage in Kiel

Nach fünf Jahren fast vollständigem Leerstand beginnt in Kiel der Umbau des ehemaligen Gebäudes von Karstadt Sport zum Hotel. Die Novum Hotelgruppe hat den oberen Teil des Gebäudes in der Holstenstraße von der GVG - Grundstücks- und Vermögensverwaltung Andresen gemietet, um es zu einem Hotel der Drei-Sterne-Marke niu mit 113 Zimmern umzubauen. Novum will das Hotel bereits 2018 eröffnen und auch betreiben. Die 700 m² des Erdgeschosses sollen auch in Zukunft als Einzelhandelsflächen genutzt werden.



Das Gebäude wurde 1954 erstmals bezogen und seine Fassade ist als Beispiel Kieler Nachkriegsarchitektur denkmalgeschützt. Derzeit beläuft sich die gesamte Nutzfläche der in bester City-Einkaufslage Kiels gelegene Immobilie nahe des Hauptbahnhofs sowie in unmittelbarer Nähe zu den Anlegern von Kreuzfahrtschiffen und Fähren auf ca. 3.100 m². Das Objekt soll auf eine Nutzfläche von rund 5.800 m² vergrößert werden. Dazu wird das Gebäude entkernt und umfassend neu gestaltet. Stellplätze sollen in umliegenden Parkhäusern angemietet werden. Das Hamburger Architekturbüro Highstreet Design wurde mit dem Umbau betraut.



GVG hatte das Hamburger Maklerunternehmen Comfort damit beauftragt, eine einzelhandelsorientierte Lösung für die Immobilie am Asmus-Bremer-Platz zu finden. Es stellte sich jedoch heraus, dass lediglich das Erdgeschoss als Einzelhandelsfläche zusammenhängend vermietbar ist.



Haarlem: Zwischen Airport und Strand

Im niederländischen Haarlem hat die Novum Gruppe einen Mietvertrag mit der HBB Groep unterzeichnet, die das neue Niu hotel projektieren wird. Das Hotel wird auf rund 3.000 m² über rund 84 Zimmer verfügen. Die Eröffnung ist für das zweite Quartal 2018 geplant. Das neue Hotel wird nur knapp 20 Minuten vom Airport Amsterdam eröffnen. Lesen Sie hier mehr zum niederländischen Projekt.