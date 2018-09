Kiel: Tas plant 450 neue Wohnungen

So könnte das Projekt aussehen

© TAS

Die Hamburger TAS-Unternehmensgruppe will 450 neue Wohnungen in Kiel bauen. Das Unternehmen übernimmt das Projekt der Deutschen Immobilien Projektentwicklung, das bereits im Juni vorgestellt wurde. Neben den Wohnungen werden somit auf der ehemaligen Industriebrache am Hörnufer im Stadtteil Gaarden nicht nur neue Wohnungen entstehen, sondern auch Gewebeflächen. Gegenwärtig befindet sich die TAS in Abstimmung mit der Stadt Kiel über einen städtebaulichen Wettbewerb. Mit dem Baubeginn rechnet das Unternehmen für Ende 2019. Die Fertigstellung ist für 2023 geplant.

.

Geplant sind aktuell drei Gebäude mit einer BGF von rund 45.000 m², die 350 Mietwohnungen und 105 geförderte Studenten-Apartements beinhalten sollen. Die Wohnungen werden zwischen 45 und 130 m² groß sein. Abhängig von der Lage wird sich die Kaltmiete zwischen 11 und 14 Euro/m² bewegen. Hinzukommen etwa 6.000 m² Gewerbeflächen (Boardinghouse sowie Mikroapartments), eine Kita mit rund 600 m² und etwa 500 Stellplätze in Tiefgaragen. Das Investitionsvolumen umfasst rund 115 Millionen Euro.



Die drei Gebäude sind bereits das zweite große Wohnungsbauprojekt, das in den kommenden Jahren an der Hörn entstehen soll. So plant der Investoren-Bund Hörnbebauung den Bau von etwa 415 Miet-, Genossenschafts- und Eigentumswohnungen. Das Investitionsvolumen bewegt sich mit 120 Millionen Euro in etwa auf dem gleichen Niveau wie bei dem Projekt der TAS-Unternehmensgruppe.