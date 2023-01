KIB vermietet in Nürnberg Gastroflächen an Basecoffee

Basecoffee hat für seine Marke Brunchcafé rund 300 m² Gastronomiefläche in der Nürnberger Innenstadt angemietet. Die neuen Flächen in der Bankgasse 3 befinden sich in bester Citylage direkt am Lorenzer Platz mit Blick auf die Lorenzkirche sowie das Heimatministerium. Das Umfeld ist geprägt von historischem Altstadtflair, Einzelhandel und Gastronomie. Bezug und Eröffnung sind für die zweite Jahreshälfte geplant. Vermieter der Flächen ist die KIB Gruppe, die mit Basecoffee einen langfristigen Mietvertrag abgeschlossen hat. Küspert & Küspert war vermittelnd tätig und hat die Anmietung beratend begleitet.

