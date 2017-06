KI Performance mietet im Copro-Bau am Stuttgarter Marienplatz

Kaiserbau am Marienplatz

Der Immobilienentwickler Copro hat eine 700 m² große Bürofläche im sanierten Kaiserbau am Marienplatz in Stuttgart-Süd an KI Performance vermietet. Das IT-Unternehmen realisiert technologie- und datengetriebene Projekte in den unterschiedlichsten Branchen. „Wir gestalten die Flächen im Zuge des Ausbaus gemeinsam mit unseren neuen Mietern, sodass sie den Wünschen und individuellen Anforderungen optimal entsprechen“, erklärt Antje Kimmich, Geschäftsführerin der AK ImmobilienServices, die die Gewerbefläche im Auftrag des Investors für eine Laufzeit von zehn Jahren an den neuen Mieter vermittelt hat. Im Kaiserbau ist nun noch eine 184 m² große Gewerbefläche mit Loftcharakter im zweiten Obergeschoss zu vermieten.

.

Das denkmalgeschützte Ensemble aus fünf Gebäuden aus dem Jahr 1911 wurde von Copro unter Berücksichtigung der Historie modernisiert. Mit der Fertigstellung 2015 ist auf einer Gesamtnutzfläche von rund 6.350 m² eine denkmalgerechte Mischnutzung aus 40 Wohneinheiten und acht Gewerbeeinheiten entstanden. Ein Highlight ist die ausgebaute Dachgeschosswohnung mit historischer Atelierverglasung und Blick über die Stadt.