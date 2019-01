KI Business Performance mietet 2.275 m² am Oberanger

Die MEAG hat das Büroobjekt Oberanger 44 in München an die KI Business Performance GmbH aus Köln vermietet. Das sechsgeschossige Gebäude mit einer Bürofläche von rund 2.275 m² befindet sich im Stadtzentrum am Sendlinger Tor. Das Objekt gehörte bis Ende Juni 2018 zum Unternehmenssitz der MEAG in München. CBRE GmbH war in der Vermietung beratend tätig.

.

„Eine direkte Anschlussvermietung unseres ehemaligen selbstgenutzten Bürohauses an einen attraktiven und bonitätsstarken Mieter sichert laufende Erträge und verspricht eine hohe Wertstabilität. Ich freue mich sehr, die KI Business Performance GmbH am Oberanger 44 begrüßen zu dürfen“, freut sich MEAG-Geschäftsführer Dr. Hans-Joachim Barkmann.