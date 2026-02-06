KI-bedingte Jobverluste verändern Büromärkte in deutschen Metropolen

Eine Umfrage der GSG Berlin zeigt, dass Künstliche Intelligenz den Büroflächenbedarf in deutschen Großstädten spürbar reduzieren könnte. Unternehmen rechnen bis 2030 mit einem deutlichen Abbau von Arbeitsplätzen, insbesondere in Marketing, Social Media und IT. Der daraus resultierende Rückgang der Flächennachfrage trifft klassische Büros ebenso wie Co-Working-Spaces.

Sekretariate, Buchhaltung und juristische Tätigkeiten zählen weltweit zu den Jobs, in denen durch Künstliche Intelligenz in den kommenden fünf Jahren besonders viele Arbeitsplätze verloren gehen könnten. Das zeigt der Future of Jobs Report 2025 des World Economic Forum. Demnach wird auch in Deutschland unter anderem im Sekretariatsbereich mit einem Rückgang von 18 Prozent gerechnet. Eine Umfrage der GSG Berlin, Anbieter von Büroflächen in der deutschen Hauptstadt, zieht daraus eine klare Konsequenz: Der Arbeitsplatzabbau dürfte den Bedarf an Büroflächen in den großen deutschen Städten senken. Erwartet wird eine Reduktion um durchschnittlich 27 Prozent.



„Die Büroimmobilienmärkte verdauen immer noch den Rückgang des Flächenbedarfs durch das Homeoffice. Dass ein weiterer, KI-bedingter Nachfragerückgang droht, scheint mir in der öffentlichen Diskussion noch nicht ausreichend angekommen“, sagt Sebastian Blecke, operativer Geschäftsführer der GSG Berlin.



Am häufigsten rechnen Unternehmen damit, dass Büroflächen frei werden, weil durch KI weniger schreibendes Personal benötigt wird. 37 Prozent der Befragten erwarten entsprechende Effekte vor allem in Marketing- und Social-Media-Abteilungen. Auf Rang zwei folgt das programmierende Personal. Da KI-Anwendungen wie ChatGPT zunehmend auch Code erzeugen, der in vielen Fällen praxistauglich ist, gehen 30 Prozent der Unternehmen davon aus, dass bis 2030 ein Teil dieser Arbeitsplätze ersetzt werden kann. Zudem erwarten 27 Prozent der Unternehmen, dass Tätigkeiten in Buchhaltung, Rechtsabteilung, HR und Assistenz durch KI entfallen und der Flächenbedarf dadurch weiter sinkt.



Bei der Reduktion des Flächenbedarfs spielt es der Umfrage zufolge kaum eine Rolle, ob Unternehmen klassische Büroflächen angemietet haben oder Co-Working-Spaces beziehungsweise Flexoffices nutzen. Trotz der grundsätzlich höheren Flexibilität von Co-Working-Modellen liegt der Unterschied in der erwarteten Reduktion bei weniger als einem Prozentpunkt, konkret bei 26,8 gegenüber 27,5 Prozent.



Zukunftsfähig bleiben nach Einschätzung der Befragten vor allem Büros mit hoher baulicher Flexibilität. „Es geht um die Fähigkeit, Veränderungen abbilden zu können“, betont Blecke. Als Beispiel nennt er ehemals industriell genutzte Altbauten aus der Gründerzeit, die ihre Wandelbarkeit über mehr als ein Jahrhundert hinweg unter Beweis gestellt hätten. Charakteristisch seien loftartige Weite und hohe Decken, die heute aus wirtschaftlichen Gründen nur noch selten realisiert würden.



„Die Flexibilität ist auch insofern wichtig, als dass durch KI nicht nur Jobs wegfallen, sondern auch neue und vor allem neuartige entstehen“, sagt Blecke. „Gegebenenfalls fällt die Flächenreduktion geringer aus, wenn sich dieselben Flächen für neue Tätigkeiten und Funktionen eignen. Das gilt auch für eine Nutzung als Social Area, die die Attraktivität erhöht, wieder häufiger im Büro zu arbeiten und weniger Homeoffice zu nutzen.“