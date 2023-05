KI-Asset Manager Othoz Capital expandiert nach München

Die Othoz Capital GmbH hat zum 01. Mai rund 310 m² in der Liebigstraße 22 in München bezogen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit den Potentialen des maschinellen Lernens für die Anlage am Kapitalmarkt und ist eine Tochtergesellschaft der Othoz GmbH mit Hauptniederlassung in Berlin sowie einer Zweigstelle in Frankfurt. Mit der Münchener Dependance im Bezirk Altstadt-Lehel soll das Portfoliomanagement des Unternehmens ausgebaut werden. Savills war während des gesamten Vermittlungsprozesses für den Mieter beratend tätig.

