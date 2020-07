KGAL zahlt Henderson Park 94 Mio. Euro für Dubliner Büroimmobilie

Die KGAL Investment Management hat für einen paneuropäischen Immobilien-Spezial-AIF 94 Mio. Euro in die Büroimmobilie „2 Burlington Road“ in Dublin investiert. Verkäufer ist die rivate-Equity-Immobilienplattform Henderson Park, die das Bürogebäude im Rahmen der Akquisition von Green REIT im November 2019 übernommen hatte.

