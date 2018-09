KGAL-Wohnfonds veräußert Ensemble in Düsseldorf-Rath an Quantum

Der von der KGAL Investment Management GmbH & Co. KG beratene Spezialfonds KGAL/HI Wohnen Core 2 verkauft nach einer Haltedauer von knapp fünf Jahren ein aus drei Gebäuden bestehendes Wohnimmobilien-Portfolio in Düsseldorf-Rath. Käuferin ist die Quantum Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Wohnanlage im beliebten Düsseldorfer Stadtbezirk Rath umfasst insgesamt 99 Wohnungen mit einer Gesamtmietfläche von 8.500 m² sowie 98 Pkw-Stellplätze. Das gepflegte Ensemble aus 2013 befindet sich fußläufig zum öffentlichen Nahverkehr. Die Wohnungen mit einer durchschnittlichen Größe von rd. 86 m² verfügen alle über Balkone oder Terrassen.



„Wir freuen uns sehr, dass wir für unsere Anleger diese attraktive und nahezu vollvermietete Wohnanlage in Neubauqualität erwerben konnten und nun durch unser erfahrenes Asset Management weitere Wertsteigerungspotentiale heben können“, sagt Knut Sieckmann, Leiter Wohnimmobilien bei Quantum.



„Durch diverse Maßnahmen im Asset Management konnte der Leerstand bei dem für die Projektentwicklung gekauften Objekt über die Zeit konsequent abgebaut und der Wert so gesteigert werden“, so André Zücker, Mitglied der Geschäftsführung der KGAL Investment Management GmbH & Co. KG und verantwortlich für den Bereich Real Estate.



Düsseldorf wächst permanent weiter und trotz eines spürbaren Aufschwungs in der Bautätigkeit sind die Neubaufertigstellungen seit Jahren bei Weitem nicht bedarfsdeckend. Die Knappheit sorgt für steigende Mieten und Preise. Diese Entwicklungen waren bereits beim Erwerb des Wohn-Projekts im Jahr 2012 absehbar. Das Mehrfamilienhäuser-Ensemble war Gegenstand eines Wohnimmobilien-Spezialfonds, der insgesamt rund 2.500 Wohneinheiten in bedeutenden deutschen Metropolen umfasst. Der Fonds wird von Hansainvest als Service-KVG administriert. Vermittelt wurde die Transaktion durch BNP Paribas Real Estate.