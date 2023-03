KGAL verkauft Büroimmobilie in Londoner Bankenviertel

Die KGAL Investment Management veräußert aus einem ihrer geschlossenen Fonds die Londoner Büroimmobilie „60 Gracechurch Street“ mit einer Gesamtmietfläche von 11.825 m². Käufer ist Obayashi Properties UK, ein Tochterunternehmen der Obayashi Corporation – einem der größten Baukonzerne Japans.

