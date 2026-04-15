KGAL vergibt PM-Mandat für Münchner Perlach Plaza an Goldbeck

Goldbeck Property Services übernimmt das Property Management für das Mixed-Use-Quartier Perlach Plaza in München. Auftraggeber ist KGAL, mit dem das Unternehmen bereits bei zahlreichen Objekten zusammenarbeitet. Das vielseitige Ensemble kombiniert Einzelhandel, Wohnen, Gastronomie und weitere Nutzungen und zählt zu den komplexeren Mandaten im urbanen Bestand.

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Die Goldbeck Property Services, Teil des europaweit tätigen Bau- und Dienstleistungsunternehmens Goldbeck, wurden mit dem kaufmännischen und technischen Property Management für das Mixed-Use-Quartier Perlach Plaza in München beauftragt. Das Ensemble umfasst die Perlach Arkaden mit 21 Gewerbeeinheiten, mehrere Apartmenthäuser und eine Parkanlage. Insgesamt bewirtschaften die Goldbeck Property Services dabei 50.000 m² Geschossfläche. Auftraggeber ist der Investment- und Asset Manager KGAL, für den die Goldbeck Property Services bereits zwölf weitere Objekte betreuen. Dazu zählen der RWE Campus in Essen, das Jannowitz in Berlin und das Bürogebäude BeOne in Frankfurt.



Das Mandat ist insbesondere aufgrund der vielfältigen Nutzungsstruktur des Quartiers und den damit einhergehenden unterschiedlichen Anforderungen, der komplexen technischen Infrastruktur sowie den vielfältigen Stakeholdern anspruchsvoll: In den Perlach Arkaden befinden sich Einzelhandelsflächen, Gastronomieangebote, ein Hotel, ein Fitnessstudio sowie weitere Dienstleister. Ergänzt wird das Ensemble durch das Apartmenthaus Stud.io mit 104 möblierten Wohneinheiten und Gemeinschaftsflächen, die sich insbesondere an Studierende richten. Darüber hinaus umfasst das Quartier 111 Mietwohnungen mit Wohnflächen zwischen 30 und 130 m², die derzeit vollständig an Familien, Singles und Pendler vermietet sind.



„Die erneute Beauftragung durch KGAL ist für uns ein wichtiges Zeichen des Vertrauens. Mit dem Perlach Plaza betreuen wir ein Quartier, das die ganze Bandbreite modernen städtischen Lebens abbildet und das täglich viele Menschen nutzen. Unser Ziel ist es, durch effiziente Prozesse, klare Kommunikation und vorausschauende Bewirtschaftung echten Mehrwert für Eigentümer, Mieter und Besucher zu schaffen und dieses attraktive Mandat gemeinsam mit KGAL langfristig weiterzuentwickeln“, sagt Jan Majer-Leonhard, Geschäftsführer der Goldbeck Property Services.