KGAL und Pfalzwerke kooperieren am FMZ „Das Waibl“

Auf dem Gelände des Fachmarktzentrums „Das Waibl“ sind insgesamt 18 neue Schnellladesäulen ans Netz gegangen. Die KGAL hat für das Fachmarktzentrum aus einem ihrer Spezial-Immobilienfonds entsprechende Pachtverträge unter anderem mit der Pfalzwerke AG abgeschlossen. Damit leisten die Unternehmen einen aktiven Beitrag zum Ausbau der E-Mobilität in Deutschland und bieten Kunden und Anrainern eine bequeme Möglichkeit, Einkaufen und Aufladen zu verbinden.

.