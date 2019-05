KGAL und Patrizia werden Mitgesellschafter bei control.IT

Die control.IT Unternehmensberatung GmbH erweitert auf dem Wege einer Kapitalerhöhung ihren Gesellschafterkreis. Die KGAL GmbH & Co. KG und die Patrizia Immobilien AG werden neue Mitgesellschafter und halten künftig jeweils 10 % an control.IT. Die Hamburger HIH Real Estate, die bereits seit 2006 mit 10 % an dem Unternehmen beteiligt ist, zeichnet ebenfalls neue Anteile und hält damit auch künftig 10 % an control.IT. Das Volumen der Kapitalerhöhung beläuft sich auf einen hohen einstelligen Millionenbetrag. Die verbleibenden 70 % des Unternehmens werden weiterhin zu gleichen Teilen von den drei Geschäftsführern Jan Körner, Rieks Westers und Klaus Weinert gehalten. Die Erweiterung des Gesellschafterkreises steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Kartellbehörden.

„Mit der Kapitalerhöhung legen wir die Basis für den weiteren Expansionskurs unseres Unternehmens. Das frische Kapital wird in die Produktentwicklung und Erschließung neuer Märkte fließen“, kommentiert Jan Körner, CEO bei control.IT. „control.IT ist mit Abstand das größte Unternehmen im Bereich Asset- und Portfolio-Management-Systeme für Real Assets. Unsere Kunden haben ein Interesse daran, dass wir und unsere Software mit ihnen mitwachsen. Das frische Kapital ermöglicht zudem die weitere Internationalisierung unseres Geschäfts und den weiteren Ausbau unserer Softwarelösung z.B. im Bereich der quantitativen Analysen sowie bei Investments in die Assetklassen Wohnimmobilien und Infrastruktur“, erläutert Klaus Weinert, Unternehmensgründer und für die Produktentwicklung verantwortlich, die Hintergründe der Transaktion.



Die drei neuen Gesellschafter von control.IT sind sich über die strategische Zielsetzung ihrer Beteiligung einig: Sie wollen partnerschaftlich mit dem Unternehmen an der weiteren Standardisierung der Immobilienwirtschaft im Allgemeinen sowie im Bereich Asset- und Portfolio-Management-Systeme arbeiten.



„Durch das gemeinschaftliche Investment wollen wir federführend die Standardisierung in der Immobilienwirtschaft vorantreiben. Dies unterstützt u. a. auch künftig die Qualität und Effizienz unserer Produkte und Dienstleistungen zum Vorteil unserer Kunden. Darüber hinaus legen wir großen Wert darauf, dass unsere Servicepartner mit uns wachsen können und unterstützen dies durch unser Know-how als globaler Partner für paneuropäische Immobilieninvestments“, sagt Dr. Manuel Käsbauer, Head of Innovation & Technology bei Patrizia.



„Der tragende Grundpfeiler einer jeden voll digitalisierten Immobilien-Management-Strategie ist das zentrale Data-Warehousing sowie die immobilienwirtschaftlichen Planungs- und Reporting-Prozesse. Keine App funktioniert ohne dieses Betriebssystem. Nur dadurch wird die zentrale Datenversorgung aller Einzelanwendungen sichergestellt. Das ist für uns der wesentliche Grund der Beteiligung an control.IT – ein Investment in unser Betriebssystem“, ergänzt Erik Marienfeldt, Geschäftsführer der HIH Real Estate GmbH.



„Die KGAL hat sich stets federführend in die Weiterentwicklung des Produktes bison.box eingebracht und die Standards mitgeprägt. Wir wollen die Standardisierung im Real Asset- und Portfolio-Management in Zukunft noch weiter vorantreiben und übergeordnete Skaleneffekte realisieren“, erläutert Dr. Thomas Schröer, CFO der KGAL GmbH & Co. KG.