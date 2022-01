KGAL tätigt fünften Deal für Wohn-Spezial-AIF

Die KGAL tätigt für ihren Fonds KGAL Wohnen Core 3 den fünften Ankauf: Neueste Akquisition ist die Quartiersentwicklung „Königstor“ im Regensburger Stadtteil Königswiesen. Das bis zu 12-stöckige Gebäude besteht aus 392 modernen Wohnungen sowie sechs Gewerbeeinheiten mit Fokus auf Nahversorgung.

.