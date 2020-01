KGAL macht zweites Polen-Investment

Die KGAL Real Estate hat das zweite Büroinvestment in Polen getätigt: Mit dem jetzt von Cromwell erworbenen Prosta Office Centre (POC) erweitert der Fondsmanager sein Engagement in der polnischen Hauptstadt. Das erste Investment war 2018 der Kauf eines Gebäudes des Spark-Bürokomplexes. Beide Objekte wurden für einen europaweit engagierten Immobilien-Spezial-AIF gekauft.

Der Warschauer Markt für Büroimmobilien zählt zu den dynamischsten in Osteuropa. Das Prosta Office Centre liegt in der City Centre West im Stadtteil Wola. Auf diesem Areal soll in den nächsten fünf Jahren ein neuer Stadtteil entstehen. „Wir sichern uns heute einen Standort, der morgen Teil der neuen Warschauer Downtown sein wird“, erklärt André Zücker, Geschäftsführer Real Estate der KGAL Investment Management GmbH. Das Objekt Towarowa 22 und weitere geplante Projekte am Plac Europejski werden sich durch eine moderne Infrastruktur, Kultureinrichtungen und hochwertige Wohnungen auszeichnen. André Zücker ergänzt: „Der Standort hat eine hohe Lagedynamik. Das Prosta Office Centre wird von der Urbanität und Dichte seiner Nachbarschaft profitieren.“



Das Prosta Office Centre verfügt über rund 21.000 m² Büro- und Handelsfläche. Es wurde 2006 fertiggestellt und hat elf Ober- sowie drei Untergeschosse. Zu den Mietern zählen Unternehmen aus der IT- und Werbebranche sowie Finanzdienstleister. Das POC ist mit der Adresse Prosta-Straße 51 in der Nähe des Kreisverkehrs Daszy?skiego und damit gut an das Straßennetz und den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Spark, das erste polnische Objekt der KGAL, ist ein modernes Bürogebäude mit einer Mietfläche von 13.000 Quadratmetern. Es befindet sich ebenfalls im Stadtteil Wola.



Berater der KGAL waren DLA Piper und Colliers International.