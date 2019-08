KGAL löst seinen Keta-Fonds auf

Die KGAL löst ihren Immobilienfonds „KGAL Keta Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG“ auf. Nach einer geplanten Haltedauer von 15 Jahren trennte sich der Fonds von seinen beiden Bürogebäuden im 3. Wiener Gemeindebezirk Landstraße, einem der sogenannten inneren Bezirke der Stadt. Die Anleger erhalten voraussichtlich eine Gesamtausschüttung von rund 140 Prozent ihrer Anlagesumme.

.

Die Bürogebäude befinden in der Kölblgasse 8-10 und der Hainburger Straße 33. Die Lage ist zentrumsnah und zugleich verkehrstechnisch gut angebunden. Die Kölblgasse liegt in einem Wohngebiet. Für die Gebäude in der Hainburger Straße konnte vom Asset Management in Wien vor dem Verkauf ein neuer langfristiger Mietvertrag abgeschlossen werden.



Die Anleger hatten sich zu einem Verkauf im Rahmen eines Bieterverfahrens entschieden. Die EHL-Gruppe hat den Verkaufsprozess strukturiert und die Käufer vermittelt. Die Anleger erhalten voraussichtlich eine Gesamtausschüttung von rund 140 Prozent ihrer Anlagesumme.